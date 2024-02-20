«أوقاف المنيا» توفر شنط رمضان لموظفيها بأسعار مخفضة

قدمت اللجنة النقابية للعاملين بأوقاف المنيا لجميع العاملين خالص التهاني لقرب حلول شهر رمضان المبارك، معلنة عن تقديم شنط رمضان بأسعار مخفضة لجميع العاملين.

مكونات وسعر الشنطة الرمضانية

وقال الشيخ أحمد عومي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف المنيا، إن ومكونات الشنطة الرمضانية كالأتي: 2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة، كيلو دقيق، 700 جرام تمر، بسعر 200 جنيه للشنطة الوحدة.

طريقة حجز الشنطة الرمضانية

يبدأ حجز الشنطة الرمضانية للراغبين حتى نفاذ الكمية، وللحجز والإستعلام التواصل مع أقرب عضو مجلس إدارة باللجنة النقابية للعاملين بأوقاف المنيا.

وبحسب مسئول بمديرية الأوقاف بالمنيا فضل عدم ذكر أسمه، في تصريحات خاصة للوطن، فإن هناك خصم كبير علي محتويات تلك الشنطة المخصصة للعاملين بالأوقاف حيث يسجل فيها سعر كيلة السكر 27 جنيها فقط.

علي جانب أخر واصلت مديرية الأوقاف إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث يتم تجهيز المساجد والاهتمام باعمال النظافة، ويجري رؤساء القطاعات ورجال الدعوة جولات بإدارات الأوقاف المنتشرة في جميع مراكز المحافظة لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان.