رئيس «مياه المنيا» يتفقد أعمال تجديد محطة بالمنطقة الصناعية

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، يرافقة المهندسة نهى فتحي رئيس جهاز المنطقة الصناعية، أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية شرق النيل بطاقة انتاجية 250 ل/ ث.

وأكد «السعيد» ضرورة انتهاء الأعمال خلال أسبوع واستمرار المحطة في العمل على مدار الـ24 ساعة، لتوفير المياه بالكمية والجودة للمصانع ولتشجيع المستثمرين.

توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمصانع

ثم انتقل رئيس مياه المنيا لتفقد اعمال صيانة ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية شرق النيل، بطاقة تصميمية 540ل/ث وتخدم المنطقة الصناعية وتساهم في تعزيز الطاقة الاجمالية لمحطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية ، مؤكداً على حرص الشركة على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ الأعمال والصيانة ، مع تسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمصانع.

أعمال تطهير وصيانة بشكل مستمر

وتخدم العديد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا وكذلك منطقة الغابات الشجرية.

ووجه رئيس مياه المنيا بضرورة القيام باعمال التطهير والصيانة والإحلال والتجديد بشكل مستمر، وذلك لضمان حسن سير وانتظام العمل وكذلك حل اي شكاوي من السادة المستثمرين بشكل فوري وسريع.