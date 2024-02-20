معنى كلمة الحشاشين؟.. مسلسل رمضاني بطولة الفنان كريم عبدالعزيز

خلال القرن الحادي عشر، في شمال بلاد فارس، أسس «حسن الصباح» فرقة من المخلصين للعقيدة الإسماعيلية، وهم رجال لا يهابون الموت رغبة منهم في تحقيق هدفهم، الذي كان إلقاء الرعب داخل قلوب الأمراء والحكام المعادين لهم، إذ اغتالوا عددا من الشخصيات المهمة في ذلك الوقت، وبذلك كانوا جماعة قتالية سميت فيما بعد بـ«الحشاشين»، ويعرض خلال السباق الرمضاني 2024 على شاشات المتحدة مسلسل حول «طائفة الحشاشين».

ويترقب المشاهدون المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم «كريم عبدالعزيز»، الذي يقدم شخصية «حسن الصباح» زعيم الحشاشين، الذي أسس طائفة الحشاشين ومنذ أن بدأ طرح برومو العمل وكثرت الأقاويل حول معنى كلمة «الحشاشين»؟

ما معنى كلمة الحشاشين؟.. مسلسل رمضاني

ووفق ما ذكرت رواية «ألموت» الشهيرة للكاتب فلاديمير بارتول، «معنى كلمة الحشاشين».. بأنها ليست من مدخني المخدرات والحشيش، كما ظن البعض بعد الكشف عن اسم المسلسل، لكن سميت الطائفة كما اشتهرت الفرقة في ذلك العصر بتنفيذ الاغتيالات الدموية للعديد من الشخصيات المهمة، إذ كان اسم الطائفة يبث القلق والرعب في نفوس المسيحيين والمسلمين حينها، وذلك الذي يناقشه مسلسل الحشاشين.

معنى كلمة الحشاشين؟

وجاء معنى كلمة الحشاشين، بالقتلة أو الإغتياليين، أو الـ«الحساسان» نسبة لشيخ الجبل «حسن الصباح» الذي أسس الطائفة أو المنظمة، أو «العساسون» واشتقت من العسس إذ كانوا يقضون الليل في داخل القلعة حراستها والدفاع عنها، نسبة لتأسيس قوتهم بـ«قلعة آلموت»، وتعني القتل خلسة أو القتل بالغدر، أو القاتل المأجور المحترف، وذلك لأنهم اشتهروا بتنفيذ الاغتيالات بسرية تامة وتنظم ممنهج.