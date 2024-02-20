منصة WATCH IT تطرح بوستر جديدا لمسلسل الحشاشين.. رمضان 2024

كشفت منصة WATCH IT عن بوستر جديد لمسلسل الحشاشين الذي يخوض من خلاله الفنان كريم عبد العزيز سباق رمضان 2024، وذلك عبر الحساب الرسمي على «إنستجرام».

طرح بوستر جديد لمسلسل الحشاشين

يتصدر الفنان كريم عبد العزيز البوستر الجديد لمسلسل الحشاشين وهو يجسد شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين ويظهر بجلباب باللون الأبيض.

يذكر أن مسلسل الحشاشين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.