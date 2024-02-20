عهد تحول إلى حقيقة.. ما علاقة عمر الخيام بزعيم طائفة الحشاشين؟

يترقب المشاهدون واحدا من أهم الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني، وهو المسلسل التاريخي الحشاشين، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والتي تدور أحداثه حول طائفة الحشاشين، صاحبة الدور الكبير في الأحداث التاريخية.

حسن الصباح زعيم الحشاشين، والشاعر والفيلسوف الفارسي عمر الخيام، التي كانت تجمعهما صداقة كبيرة قبل تأسيس طائفة الحشاشين، فكيف كانت العلاقة بينهما، وما هو العهد الذي تقاسماه؟.

ما علاقة عمر الخيام وحسن الصباح قبل تأسيس الحشاشين؟

العالم والفيلسوف والشاعر الفارسي عمر الخيام والذي ولد فى مدينة نيسابور عام 1048، جمعته الدراسة مع صديقين مقربين، هما نظام الملك والشاعر حسن الصباح، إذ جمع اتفاق سري بينهم، والذي تحقق بالفعل فيما بعد.

وفقا للرواية التي تعود قصتها إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين، والذي جاء أيضا كجزء من وصية الوزير نظام الملك في ترجمته للرباعيات، فإن هناك صداقة جمعت بينهم قبل سنوات من تأسيس طائفة الحشاشين.

عهد بين حسن الصباح وعمر الخيام قبل تأسيس الحشاشين

«الإمام الموفق»، كان هو كلمة السر في صداقة الثلاثي، إذ كان معلما دينيا في نيسابور، يقوم بتدريس القرآن وكان حسن الصباح وعمر الخيام من تلاميذه، قبل أن يلتحق بهما نظام الملك، لتجمع بينهم صداقة كبيرة.

العهد الذي تقاسمه الثلاثي، هو أن من منهم يصل شهرة معلمهم، يساعد الآخران على الوصول إلى نفس المكانة، وهو ما تحقق بعدما أصبح نظام الملك وزيرًا للسلطان ألب أرسلان ثم لحفيدة ملكشاه، ليساعد صديقه عمر الخيام على التفرغ للبحث والدراسة، من خلال تخصيص 1200 مثقال يتقاضاها من بيت المال كل عام، وهو ما ساعده على زيادة علم ليصبح عالما وفيلسوفا.

نفس الأمر بالنسبة لحسن الصباح الذي حصل على مكانة سامية في القصر ليصل لمنصب حاجب الملك فيما بعد.