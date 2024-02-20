مستقبل العميد يفوز بدوري مراكز شباب مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نهائي دوري مراكز الشباب في كرة القدم بمحافظة مطروح في نسختها العاشرة، بمشاركة 19 فريقا بمطروح ضمن البطولة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى مراكز شباب محافظات الجمهورية لأول مرة تحت رعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المباراة النهائية لدوري مراكز شباب مطروح

وأقيمت المباراة النهائية، اليوم الثلاثاء، على ملعب مركز شباب مطروح بين فريقي مستقبل شباب العميد وشباب الحمام بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب صالح سلطان، والنائب جمال الشوري، والدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، ورؤساء مراكز الشباب.

الفريق الفائز ببطولة مراكز الشباب

وفاز فريق مركز شباب مستقبل العميد على فريق شباب الحمام في محافظة مطروح بهدفين نظيفين جرى إحرازهما في الشوط الثاني من المباراة.

تكريم الفريق الفائز

كرم محافظ مطروح الفرق الثلاثة الأولى للبطولة وهي فريق مستقبل شباب العميد والحمام والنجيلة، مع منح مكافأة للفريق الأول بمبلغ 20 ألف جنيه، والفريق الثاني 10 آلاف جنيه، كما جرى تكريم مدير عام مديرية الشباب والرياضة والحكام والمنظمين، موجهاً بتشكيل منتخب كرة قدم من فرق مراكز شباب مطروح مع الاهتمام، ورعاية المواهب المتميزة في إطار جهود الدولة لرعاية الموهوبين.