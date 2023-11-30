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فريق «الجبلايات» يقتنص المركز الثالث في دوري مراكز الشباب بالسويس

كتب:

حمدي عبد الله
09:39 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
جانب من مبارة الجبلايات وعيون موسى

جانب من مبارة الجبلايات وعيون موسى

تمكن فريق مركز شباب الجبلايات بالقطاع الريفي في السويس من تحقيق الفوز على مركز عيون موسى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركز شباب المثلث، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة لتحديد المركز الثالث في البطولة. 

أسفرت نتائج منافسات بطولة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة فوزا مركز شباب الجبلايات  بقطاع الجناين  على فريق مركز شباب عيون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس في نسخته العاشرة، وبهذا يحقق فريق فريق مركز شباب الجبلايات المركز الثالث في البطولة.

من يفوز بالمركز الثالث؟

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن مباراة مركز شباب الجبلايات ومركز شباب عيوم موسي أقيمت على ملعب مركز شباب المثلث لتحديد المركزين الثالث والرابع وحصل الجبلايات على المركز الثالث.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس في تصريح لـ«الوطن»: «بحسب توجيهات اللواءعبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تقام منافسات دوري مراكز الشباب، والتي تعد من الدوريات المهمة التي يتم لها الإعداد الجيد من الفرق ومتابعة من الشباب والرياضة».

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