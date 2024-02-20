أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة الشرقية
كتب:
نظيمة البحرواي
07:29 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
مبادرة كلنا واحد
أعلنت وزارة الداخلية أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة الشرقية، حيث تم تدشين عدة منافذ في مختلف مراكز المحافظة لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 30% إلى 40%.
أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة الشرقية
وذكرت وزارة الداخلية أن أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الشرقية، جاءت كالتالي:
- سعر كيلو اللحوم يتراوح من 250 إلى 280 جنيها.
- سعر كيلو السكر 27 جنيها.
- سعر كيلو الأرز من 27 إلى 30 جنيها.
- سعر الزيت يبدأ من 50 جنيها للعبوة الصغيرة وتصل 90 جنيها 1 لتر، حسب النوع.
- كيلو الدواجن 100 جنيه.
- كيس مكرونة يبدأ من 12 جنيها، وكيلو المكرونة يصل إلى 30 جنيها.
- لتر الحليب 38 جنيها.
- علبة الفول 32 جنيها.
- كيلو الدقيق 26 جنيها.
أماكن مبادرة كلنا واحد كلنا واحد في الشرقية
ونشرت وزارة الداخلية 10 أماكن لمبادرة كلنا واحد في محافظة الشرقية، وهي:-
1- مبادرة كلنا واحد في منفذ بردين، وعنوانه: أمام نقطة شرطة بردين.
2- مبادرة كلنا واحد في منفذ الزهراء، وعنوانه: مدخل القرية أنشاص البصل.
3- مبادرة كلنا واحد في منفذ بهنباي، وعنوانه أمام نقطة بهنباي شارع البحر.
4- مبادرة كلنا واحد في منفذ الزهراء بمنطقة الزهراء.
5- مبادرة كلنا واحد في منفذ شارع الجلاء أمام حديقة الطفل.
6- مبادرة كلنا واحد في منفذ شارع الجيش بالحلقة القديمة.
7- مبادرة كلنا واحد في منفذ الحسينية بشارع الشهيد طيار بالحسينية.
8- مبادرة كلنا واحد في حي ثان الزقازيق بمنطقة الكوبري الجديد قسم الجامع بجوار السكة الحديد.
9- مبادرة كلنا واحد في حي ثان الزقازيق، وعنوانه بجوار شرطة النجدة.
10- مبادرة كلنا واحد حي ثان الزقازيق، وعنوان: خلف مسجد أبوعامربالصيادين.