أعلنت وزارة الداخلية أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة الشرقية، حيث تم تدشين عدة منافذ في مختلف مراكز المحافظة لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 30% إلى 40%.

أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة الشرقية

وذكرت وزارة الداخلية أن أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الشرقية، جاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللحوم يتراوح من 250 إلى 280 جنيها.

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو الأرز من 27 إلى 30 جنيها.

- سعر الزيت يبدأ من 50 جنيها للعبوة الصغيرة وتصل 90 جنيها 1 لتر، حسب النوع.

- كيلو الدواجن 100 جنيه.

- كيس مكرونة يبدأ من 12 جنيها، وكيلو المكرونة يصل إلى 30 جنيها.

- لتر الحليب 38 جنيها.

- علبة الفول 32 جنيها.

- كيلو الدقيق 26 جنيها.

أماكن مبادرة كلنا واحد كلنا واحد في الشرقية

ونشرت وزارة الداخلية 10 أماكن لمبادرة كلنا واحد في محافظة الشرقية، وهي:-

1- مبادرة كلنا واحد في منفذ بردين، وعنوانه: أمام نقطة شرطة بردين.

2- مبادرة كلنا واحد في منفذ الزهراء، وعنوانه: مدخل القرية أنشاص البصل.

3- مبادرة كلنا واحد في منفذ بهنباي، وعنوانه أمام نقطة بهنباي شارع البحر.

4- مبادرة كلنا واحد في منفذ الزهراء بمنطقة الزهراء.

5- مبادرة كلنا واحد في منفذ شارع الجلاء أمام حديقة الطفل.

6- مبادرة كلنا واحد في منفذ شارع الجيش بالحلقة القديمة.

7- مبادرة كلنا واحد في منفذ الحسينية بشارع الشهيد طيار بالحسينية.

8- مبادرة كلنا واحد في حي ثان الزقازيق بمنطقة الكوبري الجديد قسم الجامع بجوار السكة الحديد.

9- مبادرة كلنا واحد في حي ثان الزقازيق، وعنوانه بجوار شرطة النجدة.

10- مبادرة كلنا واحد حي ثان الزقازيق، وعنوان: خلف مسجد أبوعامربالصيادين.