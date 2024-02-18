أسعار السلع الغذائية بمعارض «أهلا رمضان» في محافظة المنوفية

مع حلول شهر رمضان المبارك على الأبواب، يزداد اهتمام المواطنين بأسعار السلع الغذائية، وفي محافظة المنوفية، تواصل الجهات المعنية جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تنظيم معارض أهلا رمضان في جميع مدن وقرى المحافظة.

تقدم معارض أهلا رمضان تخفيضات هائلة على جميع السلع الغذائية الأساسية، مما يُساهم في تخفيف العبء على المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

أسعار السلع الغذائية في محافظة المنوفية

وقال أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أنّ أسعار السلع الغذائية في محافظة المنوفية، داخل معارض أهلا رمضان تشهد تخفيضات تتراوح بين 15: 30% على جميع المنتجات، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا وزحامًا على المبادرة؛ للاستفادة من العروض، التي تقدمها المنافذ لسد احتياجات المواطنين.

وأكًد معتز كمال، أحد المشاركين في مبادرة أهلا رمضان، أنّ أسعار السلع الغذائية في محافظة المنوفية جيدة، نظرًا لاقتراب حلول الشهر الكريم، ويوجد تخفيضات على السلع الغذائية الأساسية طوال الأيام.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان: