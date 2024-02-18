أسعار السلع الغذائية بمعارض «أهلا رمضان» في محافظة المنوفية
كتب:
عصام علم الدين
07:26 م | الأحد 18 فبراير 2024
أحد معارض أهلا بالمنوفية
مع حلول شهر رمضان المبارك على الأبواب، يزداد اهتمام المواطنين بأسعار السلع الغذائية، وفي محافظة المنوفية، تواصل الجهات المعنية جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تنظيم معارض أهلا رمضان في جميع مدن وقرى المحافظة.
تقدم معارض أهلا رمضان تخفيضات هائلة على جميع السلع الغذائية الأساسية، مما يُساهم في تخفيف العبء على المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.
أسعار السلع الغذائية في محافظة المنوفية
وقال أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أنّ أسعار السلع الغذائية في محافظة المنوفية، داخل معارض أهلا رمضان تشهد تخفيضات تتراوح بين 15: 30% على جميع المنتجات، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا وزحامًا على المبادرة؛ للاستفادة من العروض، التي تقدمها المنافذ لسد احتياجات المواطنين.
وأكًد معتز كمال، أحد المشاركين في مبادرة أهلا رمضان، أنّ أسعار السلع الغذائية في محافظة المنوفية جيدة، نظرًا لاقتراب حلول الشهر الكريم، ويوجد تخفيضات على السلع الغذائية الأساسية طوال الأيام.
أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان:
- الأرز: يتراوح سعر الكيلو بين 28: 33 جنيها.
- المكرونة: أكياس نصف كيلو يتراوح سعرها بين 13: 14 جنيها، والكيلو فرط سعره 25 جنيها.
- الزيت: سعره يبدأ من 50 جنيها، واللتر الصافي يبلغ 90 جنيهًا.
- السكر: سعر الكيس 27 جنيهًا.
- الألبان: سعر النصف كيلو 16: 17 جنيهًا، سعر الكيلو 34: 38 جنيهًا.
- الجبن: يبدأ سعرها من 10 جنيهات الثمن كيلو، والكيلو بين 70: 78 جنيهًا.
- الفول: العلب العبأة النصف كيلو تتراوح بين 22: 30 جنيهًا.
- السمنة: يبدأ سعر كيلو السمنة 110 جنيهات.
- الدقيق: الكيلو بسعر يتراوح بين 20: 24 جنيهًا.
- الشاي: يبدأ سعره من 10 جنيهات الثمن كيلو.
- البلح: الكيلو الناشف يتراوح بين 20: 35 جنيهًا، بينما الكيلو المجفف يتراوح بين 65: 70 جنيهًا.
- الحلاوة: تتوفر جميع الأحجام بسعر يبدأ من 25 جنيهًا للربع كيلو.
- المربى: أسعار المربى الربع كيلو يبدأ من 15 جنيهًا.
- اللانشون: سعر جوز اللانشون الربع كيلو يبدأ من 22 جنيهًا، والكيلو يتراوح بين 90: 100 جنيهات.