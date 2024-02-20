تبدأ من 250 جنيها.. أسعار وجبة السحور بالمطاعم السياحية خلال رمضان 2024

كشف محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن أسعار وجبة السحور بالمطاعم السياحية خلال شهر رمضان المقبل ستبدأ من 250 جنيها للفرد الواحد، موضحا أن تلك الوجبة تتكون من «فول وزبادي وطعمية وعيش وسلطة ومشروب»، لافتا إلى أن سعر تلك الوجبة سيرتفع حال وجود برنامج فني، موضحا أنه وفقا لدراسات السوق الحالية فإن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبة السحور بالمطاعم سيكون أعلى منه في الإفطار.

أسعار وجبة الإفطار بالمطاعم السياحية

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار وجبة الإفطار بالمطاعم السياحية خلال شهر رمضان ستبدأ من 750 جنيها للفرد الواحد، لافتا إلى أن تلك الوجبة تشمل «شوربة وسلطات وطبق رئيسي يتضمن أي من أنواع اللحوم أو البط أو الفراخ وطبق خضراوات ومشروب».

الفتة والطواجن والملوخية

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن غالبية المطاعم تحرص خلال وجبة الإفطار في رمضان على تواجد الأطباق المصرية التي يشتهر بها هذا الشهر وهي «الفتة - الطواجن - الملوخية - البامية - البط - السلطات بأنواعها»، فضلا عن المشروبات الرمضانية كالتمر هندي والخشاف والسحلب وعصائر الكوكتيلات المختلفة.