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أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة البحر الأحمر

كتب:

شاذلى عبدالراضي
07:22 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
مبادرة كلنا واحد 2024

مبادرة كلنا واحد 2024

أعلنت وزارة الداخلية أماكن وأسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظات الجمهورية بنحو 2148 معرضًا تضم محافظة البحر الأحمر منها 40 معرضًا في مدن الغردقة ورأس غارب و سفاجا والقصير. 

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024

وتهدف مبادرة كلنا واحد إلى توفير السلع الغذائية الأساسية  بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى 40 %.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة البحر الأحمر، كالتالي:

- سعر كيلو السكر 27 جنيها بحد أقصى 2 كيلو للفرد.

- سعر الزيت خليط 700 مل.. 62.50 جنيه.

- سعر كيلو الأرز المعبأ من 27 حتى 30 جنيها.

- كيلو اللحمة 280 جنيها.

- الدواجن من 110 حتى 130 جنيها على حسب الحجم.

- كيلو المكرونة 29 جنيها.

- الفول المدمس 32 جنيها.

- لتر الحليب 38 جنيها كامل او خالي الدسم 

 فروع مبادرة كلنا واحد محافظة البحر الأحمر

تضم محافظة البحر الأحمر 40 فرعا من فروع كلنا واحد  منها 29 فرعا في مدينة الغردقة و4 فروع في رأس غارب و4 فروع في سفاجا و3 فروع في مدينة القصير تضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

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بقلم شاذلى عبدالراضي