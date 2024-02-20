10 معلومات عن محور المنصورة بنها الجديد.. يربط 6 محافظات

أعلنت وزارة النقل عن تمكن محور المنصورة بنها الجديد من تسهيل الرحلة علي المسافرين من وإلي المنصورة والقاهرة، إذ أصبحت 80 دقيقة هي مدة السفر بدلا من ساعتين وساعتين ونصف.

80 دقيقة مدة الرحلة من القاهرة للمنصورة والعكس

وأشارت وزارة النقل إلي أن المحور الجديد سهل السفر إلى القاهرة من المنصورة خلال الآتي:

- 60 دقيقة مدة الرحلة من المنصورة إلى بنها من محور بنها الجديد

- 20 دقيقة مدة الرحلة من بنها إلى وشبرا

10 معلومات عن محور بنها المنصورة الجديد

وحددت وزارة النقل عدد 10 معلومات عن محور بنها المنصورة الجديد والواصل حتى مدينة دمياط:

- يربط بين 6 محافظات من ضمنها الربط بين القاهرة والمنصورة والعاصمة الإدارية وبنها ومدينة دمياط وغيرها

- يخفف الازدحام ببنها

- يسهل الوصول لميناء دمياط

- يبلغ 73 كيلومترا وبه 38 كوبري ونفقا

- نفذت هيئة الطرق والكباري أعمال حماية لجسر الرياح التوفيقي لحمايته من النحر من خلال وضع بلوكات خرسانية بطول الجسر.

- عرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه، كما يتم توسعة طريق المنصورة دمياط بطول 50 كم،

- يربط الطريق الحر الجديد، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلى

- تسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

- عمل ممشى الأهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر.

- تنفيذ 38 عمل صناعي 20 كوبري علويا + 4 كباري مشاة + تطوير 4 سطحية + 8 مآخذ سطحية + 2 نفق منها كوبري قنطرة بحر مويس، وكوبري جمجرة، وكوبري أسنيت، وكوبري كفر شكر، وكوبري المنشأة الكبرى، وكوبري صهرجت الكبرى، وكوبري ميت العز، وكوبري المعصرة، وكوبري ميت ناجى، وكوبري الصافورية، وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد، وكوبري دقادوس، وكوبري أبونبهان.