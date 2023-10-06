«النقل» تكشف تفاصيل إنشاء محور طولي مروري من بنها إلى دمياط لربط القاهرة

أكدت وزارة النقل أن مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر الواقع شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كيلومترا، وعرض 4 حارات مرورية، ليتكامل مع الاتجاه القائم غرب الرياح التوفيقي بعرض 4 حارات مرورية، يأتي في إطار مشروع إنشاء محور طولي مروري من بنها إلى دمياط، لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي، بطول 140 كيلومترا لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع في 6 محافظات بالوجه البحري.

المرور من عواصم 3 محافظات

وأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن المحافظات التي سيمر بعها الطريق الجديد هي القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ، مشيرة إلى أنه سيمر مباشرة من عواصم 3 محافظات منها، هي بنها والمنصورة ودمياط.

تحذير لقادئة المركبات من السير المخالف

وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تعمل على تنفيذ هذا المحور المروري بتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي؟، ليصبح اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في الاتجاه من القاهرة إلى المنصورة هو شرق الرياح التوفيقي، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة، مطالبة قائدي المركبات بالالتزام بقواعد المرور والسير وفق الاتجاهات المرورية المحددة، حفاظا على أرواح المواطنين، وعدم تعريضها للخطر، وتجنبا لتوقيع غرامة السير عكس الاتجاه.