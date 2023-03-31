التفاصيل الكاملة لإنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط 

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل مهمة عن أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط، موضحاً أن الطريق يمر مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

تحقيق السيولة المرورية

وأوضح التقرير، أعمال توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارة واحدة خدمة لكل اتجاه، مؤكداً أنه يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافة من شربين حتى دمياط وحيث يعتبر المشروع جزء من محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط لفصل واستيعاب الكثافات المرورية العالية وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

وتم الانتهاء من موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والانتهاء من أعمال تنفيذ ممشى للأهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر بالإضافة إلى الانتهاء من المسافة من بنها حتى اسنيت بطول 7 كم وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لقطاعات الطرق المختلفة بالمشروع ووجه الوزير بضرورة مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي وكذلك الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لنهو قطاعات المشروع المختلفة بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأول في المسافة من بنها حتى كفر شكر بطول 15كم منتصف مايو المقبل.

إلى ذلك تم الانتهاء من المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم بنهاية عام 2023 واستمرار العمل في المرحلة الثالثة من ميت غمر لاجا بحيث يكون اتجاه المرور بعد افتتاح كل مرحلة ثم افتتاح المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

العلامات الإرشادية

وأكد التقرير على ضرورة الاهتمام بالعلامات الإرشادية ووضع مخطط للاستغلال الأمثل للمناطق أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق وكذلك استمرار تنفيذ أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه المياه المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

وتقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزاره الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجة أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحماية المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الاراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

وعن الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية، فيشتمل على 38 عمل صناعي (20كوبري علوي + 4 كباري مشاة + تطوير 4 سطحية+ 8 مأخذ سطحية + 2 نفق).

وكشف التقرير عن الموقف التنفيذي للكباري مثل (كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%) وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه 100% وكوبري كفرشكر والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% وكوبري المنشأة الكبرى، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100% وكوبري صهرجت الكبرى والذي بلغت نسبة تنفيذه 95% وكوبري ميت العز والذي بلغت نسبة تنفيذه 31% وكوبري المعصرة الذي بلغت نسبة تنفيذه 22% وكوبري ميت ناجي الذي بلغت نسبة تنفيذه 10% وكوبري الصافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 37 %وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 75% وكوبري دقادوس والذي بلغت نسبة تنفيذه 11% وكوبري ابونبهان والذي بلغت نسبة تنفيذه 28 % .