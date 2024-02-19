وظائف مديرية العمل بالقليوبية.. 100 فرصة في 7 شركات

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية عن توافر 100 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف النصف شهرية التي أعلنتها الوزارة مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقديم في مكاتب العمل والمديرية والوزارة حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، عددها 100 فرصة في 7 شركات كبرى بالقليوبية، بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه، كما يلي:

10 عمال إنتاج

10 عاملات تعبئة وتغليف

5 عمال نسيج

15 عامل إنتاج

3 نجارين

17 عامل أوفر

17 عامل أورليه

22 مساعد ماكينة

1 عامل سنجر

كيفية التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من هـنـا.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية تأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل آمن، من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، مشيرا أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية للعمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة، في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع، عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.