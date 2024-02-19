وظائف شاغرة في محافظة الشرقية.. اعرف مواعيد التقديم

أعلنت وزارة العمل اليوم عن توافر وظائف شاغرة في عدد من الشركات والمصانع برواتب تبدأ من 3500 جنيه، مشيرة إلى أن التقديم متاح خلال شهري فبراير ومارس 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم أو مديريات العمل بالمحافظات.

وظائف شاغرة بمحافظة الشرقية

وأوضحت وزارة العمل خلال نشرتها اليوم، أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

كونون لاند المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان تطلب:

العدد: 10 محاسب - 1 أمين مخازن - 1 ميكانيكي - 2 فرد أمن - 3 عامل إنتاج -20 عامل مخازن - 1 مشرف إنتاج

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط حسب المهنة

السن: 20 : 48 سنة

الراتب: حسب المقابلة

خطوط سير: العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق

العالمية للمنسوجات والصناعات المتطورة بالعاشر من رمضان تطلب:

العدد: 60 عامل خراط - 60 مساعد خراط - 10 مندوب مشتريات

الشروط: لا يشترط مؤهل

السن: 20 :40 سنة

-الراتب: 3500 إلى 4000 جنيه

فرص عمل في العاشر من رمضان

Artistico للأثاث والديكور المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان تطلب:

العدد: 3 عامل نجار - 3 عامل أسترجي - 3 عامل لحام - 3 عامل حداد - 8 عامل إنتاج

الشروط: مؤهل متوسط

السن: 20 عاما فأكثر

الراتب: 3500 حتى 4000 جنيه حسب المهنة

- خطوط سير: العاشر والقاهرة وبلبيس

البشارة للأزياء بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان تطلب:

العدد: 30 عامل حياكة - 10 عامل مكوى - 10 عامل جودة

الشروط: مؤهل متوسط من الجنسين

السن: 18 : 35 سنة

الراتب: حسب المقابلة

وظائف شاغرة في محافظة الشرقية

مارسو للكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة في العاشر من رمضان تطلب:

العدد: 2 فني عجان - 2 فني تشغيل - 20 فني خلاط

الشروط: مؤهل متوسط

السن: 18: 40 سنة

الراتب: حسب المقابلة

خطوط سير: العاشر الشرقية والقاهرة

إلكترونيكس للصناعة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تطلب:

العدد: 30 فني إنتاج

الشروط: مؤهل عالي - متوسط

السن: 30 سنة

الراتب: حسب المقابلة

خطوط سير: بلبيس - فاقوس - العاشر من رمضان - القاهرة

وظائف وزارة العمل في محافظة الشرقية

ستارتكس للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة - العاشر من رمضان تطلب:

العدد: 5 أخصائي سلامة وصحة مهنية - 5 نساج

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط

السن: 30 سنة

الراتب: حسب المقابلة

خطوط سير: العاشر من رمضان - القاهرة

إيجيبشيان إيجل بالعاشر من رمضان تطلب:

العدد: 50 عامل حياكة - 10 عامل جودة - 50 عامل قص - 5 عامل مخازن

الشروط: مؤهل متوسط

السن: 20 سنة

الراتب: حسب المقابلة

إيفا فارم للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الثالثة العاشر من رمضان تطلب:

العدد: 10 أخصائي تركيب جودة - 10 عامل خدمات - 10 فني إنتاج - 1 أخصائي رقابة جودة

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط

الراتب: حسب المقابلة

خطوط سير بلبيس والزقازيق ومنيا القمح

المصرية الألمانية لصناعة لعدادات المياه بالمنطقة الصناعية الثالثة في العاشر من رمضان تطلب:

العدد: 40 فني خياطة - 2 فني إنتاج

الشروط: مؤهل متوسط

الراتب: حسب المقابلة

إيجيبت تكس بالعاشر من رمضان تطلب:

العدد: 5 فني نسيج - 2 أمين مخازن

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط

السن: أكبر من 20 سنة

الراتب: 3500 جنيه

خطوط السير: بلبيس والزقازيق ومنيا القمح

النيل للصناعات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثالثة A5 العاشر من رمضان تطلب:

العدد: 10 عامل إنتاج - 2 مراقب جودة - 30 عامل خدمات - 2 مندوب مبيعات - فرد أمن

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط

السن: 18 - 35 سنة

الراتب: 3500 - 4000 جنيه

محاسبون وعمال إنتاج في العاشر من رمضان

كرافت باك بالعاشر من رمضان تطلب:

العدد: 10 عامل إنتاج - 10 محاسب عملاء - 1 أمين مخازن -

الشروط: مؤهل عالي - متوسط من الجنسين

السن: 21 - 45 سنة

الراتب: 3500 جنيه

لوتس تكس لصناعات النسيج بالعاشر من رمضان تطلب:

العدد: 7 فنين كهرباء - 2 محاسب - 7 فني ميكانيكا - 2 سائق كلارك - 5 مهندس بيع - 3 عامل خياطة - 2 مهندس صيانة - 2 فني جودة - 2 مهندس تجهيز - 50 عامل إنتاج - 4 أمين مخازن

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط

السن: 20 - 35 سنة

الراتب: حسب المقابلة والخبرة

تفاصيل وظائف وزارة العمل في الشرقية

الشركة المصرية للملابس الجاهزة المنطقة الصناعية الثالثة A1 العاشر من رمضان تطلب:

العدد: 20 فني خياطة سنجر - 4 فني جودة

الشروط: مؤهل عالي ومتوسط من الجنسين

السن: 18 - 40 سنة

-الراتب 3500 حتى 4000 جنيه.