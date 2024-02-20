11 معلومة عن السيارة هدية بوتين لزعيم كوريا الشمالية.. «قصر على عجلات»

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، سيارة روسية الصنع، قالت تقارير صادرة عن وسائل إعلام روسية، إنها من طراز «أوروس».

وتسلمت كيم يو جونج نائب رئيس دائرة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي، هدية الرئيس الروسي، وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن السيارة قد تشكل انتهاكا لقرارات «مجلس الأمن الدولي» التي تحظر توريد السلع الفاخرة، بما فيها السيارات، إلى «بيونج يانج».

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، إن هدية الرئيس الروسي، للزعيم كيم جونج أون، بمثابة دليل واضح على العلاقات الخاصة بين الزعيمين باعتبارها أفضل الهدايا.

وفي روسيا، قال المتحدث باسم الرئاسة «الكرملين» دميتري بيسكوف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حصل على سيارة «أوروس».

ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات عن السيارة أوروس:

تأسيس شركة أوروس في 2018

- أوروس موتورز الروسية تقوم بتصنيع السيارات الفارهة.

- تأسست الشركة في عام 2018.

- أوروس هي الشركة المنتجة للسيارة الرئاسية في روسيا.

- قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن سيارة أوروس ينظر إليها على أنها وريث للسيارات المدرعة التي صنعتها شركة زيل والتي نقلت القادة السوفييت خلال سنوات الحرب الباردة.

- أوروس هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين التي تُصنع في روسيا.

- تشمل أوروس سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي، وفق «سبوتنيك».

- أوروس أول علامة روسية تخصصت في إنتاج السيارات الفارهة.

- أنتجت أوروس سيارات كورتيج الفاخرة التي حصل الرئيس الروسي على نسخ منها.

- حازت سيارة أوروس سينات الروسية الفخمة على لقب سيارة العام في روسيا في 2021.

بوتين يطلع زعيم كوريا الشمالية على سيارة أوروس

- في سبتمبر 2023 أطلع بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على السيارة أوروس في قاعدة «فوستوشني» الروسية الفضائية .

- توصف السيارة بأنها «قصر على عجلات».

- تشغيل السيارة، وفق لـ«سكاي نيوز» بواسطة محرك هجين بـ8 أسطوانات وسعة 4.4 لتر.

- السيارة قادرة على حماية الرئيس الروسي عندما تكون مغمورة بالماء.

- جسم السيارة الرئاسية مجهز بنظام دفاع مضاد للحريق والقنابل والرصاص ونيران القناصة.