فريق المجاز الغربي يصعد للتصفيات النهائية لدوري حياة كريمة في كفر الشيخ

أسفرت مباريات دوري «حياة كريمة»، اليوم الثلاثاء، المُقامة على ملعب نادي المركزية بالحامول بمحافظة كفر الشيخ عن صعود فريق المجاز الغربي إلى أول المجموعة الثانية، ضمن دوري خماسي كرة القدم بقرى المبادرة الرئاسية، والذي أُقيم بين فرق «واحد الطرفاية، والحلمية، ومدينة الحامول، والمجاز الغربي»، وتُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة».

نتائج مباريات اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق الحلمية على واحد الطرفاية بهدفين نظيفين، وفوز فريق المجاز الغربي على مدينة الحامول بستة أهداف مقابل لا شيء وفوز فريق المجاز الغربي على فريق واحد الطرفاية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفوز الحلمية على فريق مدينة الحامول بستة أهداف مقابل لا شيء، وفوز فريق واحد الطرفاية على مدينة الحامول بهدفين مقابل لا شيء، وفوز المجاز الغربي على فريق الحلمية بهدف واحد، وبهذا صعد فريق المجاز الغربي إلى التصفيات النهائية.

مباريات دوري «حياة كريمة»

وتجرى مباريات دوري «حياة كريمة» بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، والحامول»، ويُشارك به 32 فريق و256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية شهر أبريل 2024، حيث تتجدد منافسات الدوري، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي ومدرب، وتُقسم الفرق إلى أربعة مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.