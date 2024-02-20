تتاجر فيه غادة عبدالرازق بمسلسل رمضان.. لماذا يصل لتر سم العقارب لـ10 مليون دولار؟

جمهور شاشات المتحدة على موعد من الغموض والإثارة والتشويق، في واحد من أهم الأعمال الدرامية التي تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان 2024، ويحمل اسم «صيد العقارب».

في إطار اجتماعي، مليئ بالإثارة والألغاز، تخوض الفنانة غادة عبدالرازق، التي تقوم بدور تاجرة سموم، العديد من الصراعات مع كبار التجار ورجال الأعمال، وبعض الأقارب في غضون 30 حلقة.

ومنذ عرض الإعلان الترويجي الأول للعمل الدرامي، زادت التساؤلات حول ما يشاهده الجمهور مع العودة القوية للفنانة غادة عبدالرازق مُجددًا في إطار من الدراما يحبه جمهورها، خاصة وإنها تعمل تاجرة سموم عقارب؛ الأمر الذي يحمل العديد من الأسرار حول استخلاص هذه السموم وبيعها وسعرها.

سعر سم العقارب الذي تتاجر به غادة عبدالرازق

وفقًا لما ذكرته «سكاي نيوز» فإن سم العقارب، يعد من أغلى السوائل في العالم، وأخطرها، خاصة أنه ينتمي لفصيلة تسمى بـ«مطارد الموت» والتي تتضاعف آلام لدغتها مئة مرة مقارنة بلدغة النحل، إذ يصل سعر القطرة الواحد منه إلى 130 دولارا، ويصل سعر اللتر لـ10 ملايين دولار.

وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، يرتفع سعر سم العقارب ليس فقط بسبب استخداماته، ولكن لطريقة الحصول عليه، إذ يُحتفظ بالعقارب في صناديق بلاستيكية، ويتم استخلاص ميليجرام واحد فقط من كل عقرب.

كيف يستخدم سم العقارب؟

يستخدم في تطوير عدد من الأدوية مثل مركب «الكلوروتوكسينات» المُخصص للخلايا السرطانية التي تكون بالدماغ والعمود الفقري، كما أن سم العقارب استُخدم من قبل في محاربة الملاريا، وعلاج أمراض العظام.

كما تدخل سم العقارب في صناعة مستحضرات للتجميل ومسكنات اللألم والمضادات الحيوية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الجدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق، سيمون، رياض الخولي، منال سلامة، ميار الغيطي، وأحمد جمال سعيد.

ويُعرض مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024 على شاشات قنوات المتحدة، وأيضًا منصة watch it الإلكترونية.