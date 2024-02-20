مسلسل صيد العقارب: غادة عبد الرازق تصطدم بكبار التجار في رمضان 2024.. صور

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد حدة الترقب لأعمال الفنانة غادة عبد الرازق، خاصة مسلسلها الجديد صيد العقارب، الذي أثار جدلًا واسعًا بعد طرح البرومو التشويقي له.

يُقدم المسلسل قصة مُثيرة ومليئة بالتشويق، تدور أحداثها حول «عائشة» التي تُجسدها غادة عبد الرازق، وهي امرأة تواجه العديد من الصراعات مع كبار التجار الذين يدبرون لها المكائد.

يُشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، ويُعرض على مدار 30 حلقة، ويُنتظر أن يكون من المسلسلات المُنتظرة في رمضان 2024.

كواليس مسلسل صيد العقارب

مسلسل «صيد العقارب» من إنتاج الشركة المتحدة، جرى تصويره على مدار العام المنقضي، وتم طرح البوستر الرسمي للمسلسل على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

تدور أحداث المسلسل حول غادة عبد الرازق التي تواجه العديد من الأزمات والتحديات في حياتها الشخصية والمهنية، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة ومواجهة أعدائها بكل شجاعة.

أبرز نجوم المسلسل:

غادة عبد الرازق

رياض الخولي

محمود عبد المغني

محمد علاء

سيمون

منال سلامة

أحمد ماهر

ميار الغيطي

صفاء جلال

أحمد جمال سعيد

محمد على رزق

عزوز عادل

سيف الديربي

محمد صلاح

فريق العمل: