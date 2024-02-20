3 نماذج للمرأة القوية في دراما رمضان.. منها بطلة مسلسل صيد العقارب

ظهرت شخصية المرأة القوية المكافحة في عدد من الإعلانات التشويقية لمسلسلات السباق الرمضاني 2024، التي طرحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، ما أبرز جانبي الإصرار والتحدي، اللذين تمتعت بهما المرأة المصرية على مدار التاريخ، لاسترداد حقها، والدفاع عن عائلتها وتحقيق أحلامها.

لذا نستعرض في التقرير التالي، 3 نماذج للمرأة القوية الطموحة في دراما رمضان، كالتالي:

مسلسل صيد العقارب

تُجسد الفنانة غادة عبد الرازق، دور امرأة تعمل في تجارة العقارب من خلال استخلاص السم الخاص بها وبيعه، ويُظهر البرومو التشويقي لمسلسل صيد العقارب، الذي عرضته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مدى قوة الشخصية وحدة نظراتها، إذ تواجه مكائد عدد من التجار ورجال الأعمال الذين يقفون ضدها، كما تسعى خلال حلقات المسلسل إلى الانتقام ممن تسبب في قتل شقيقها، وهو من ذوي الهمم.

مسلسل صيد العقارب، يتكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي مشوق، يحمل الكثير من الصراعات والغموض، ويشارك الفنانة غادة عبد الرازق في بطولته، كل من الفنانة سيمون ورياض الخولي وأحمد ماهر، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل سر إلهي

تبرز قوة بطلة المسلسل نصرة، التي تقوم بدورها الفنانة روجينا، عند مواجهتها للكثير من الأحداث الصادمة والمأساوية منها خيانة زوجها لها مع أعز صديقاتها، وقيام أخواتها بسرقة ميراثها، فضلًا عن اتهامها بجريمة قتل، إذ تقرر الانتقام ممن تسبب في إيذائها مجرد خروجها من السجن، ومع تصاعد الأحداث تتحول حياتها فجأة من خلال الحصول على ثروة غير متوقعة.

يتكون مسلسل سر إلهي من 15 حلقة، ويشارك روجينا في البطولة، عدد من الفنانين منهم، صلاح عبدالله ومحمد ثروت والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل فراولة

أما شخصية فراولة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم في مسلسل فراولة، تتضح قوة شخصيتها من خلال إصرارها على التحول من الحياة الفقيرة التي تعيشها كابنه حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، إلى حياة الرخاء والثراء بعد عملها كقارئة فنجان حتى تصبح مالكة لإحدى الشركات.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي خفيف على مدار 15 حلقة، ويشارك الفنانة نيللي كريم في البطولة، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، مدنيا سامي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.