مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نقدر موقف مصر والجزائر

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، إنّنا نقدر موقف مصر والجزائر أمام المجلس، اللذين أبدعا في طرح الموقف العربي الجماعي، اليوم، بمنتهى الألم والخطورة، منوها بكلمة مندوب مصر لدى مجلس الأمن السفير أسامة عبدالخالق.

وأضاف «منصور»، في كلمته نيابة عن المجموعة العربية، عقب جلسة مجلس الأمن اليوم، أنَّ الجزائر أعربت بكلمات قوية عن عمق المشاعر تجاه فلسطين، متوجهاً بالشكر على هذه الكلمات: «تعبر عن مشاعر جميع العرب».

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن: «الكلمة التي ألقاها رئيس المجموعة العربية بمجلس الأمن، طارق الأدب من تونس، وكذلك الكلمة التي طرحت باسم منظمة مجلس التعاون الخليجي، كليهما عبرا عن القضية، وأبرزوا بشكل لا لبس فيه أنه ليس فقط إجماع عربي حول وقف إطلاق النار ولكن هناك شبه إجماع دولي حوله».

وأكد دراسة كل الخطوات للمرحلة المقبلة، قائلًا: «لن نترك مجالاً لا لمجلس الأمن ولا للجمعية العامة ولا محكمة العدل الدولية ولا مجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد بعد بضع أيام، سنطرق كل الأبواب ومع الملايين في الشوارع بكل بقاع العالم، من أجل توقف العدوان وألا تتم مذبحة ونكبة رفح ونكبة أهلنا في غزة، ونتفادى ذلك عبر موقف واضح ورسمي من مجلس الأمن، باعتماد ليس فقط قرار وقف العدوان ولكن تنفيذ وقف العدوان فوراً».

وأنهى كلمته قائلا: «لسان حالنا في التعبير عن المأساة وعن الإخفاق في مجلس الأمن انقلوه بأمانة ودقة لكل العالم لأننا نريد مزيد من الضغط العالمي للتوصل إلى وقف إطلاق النار».