«صحة كفر الشيخ»: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الخدمات الطبية

أعلنت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، استعداد إدارة العلاج الحر للتعاون مع مقدمي الخدمات الطبية الخاصة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

التنسيق بين مقدمي الخدمات الطبية الخاصة وإدارة العلاج الحر

وأكدت «عبد السلام»، أنّ إدارة العلاج الحر تهدف من خلال هذا التعاون إلى التنسيق بين مقدمي الخدمات الطبية الخاصة وإدارة العلاج الحر في إبداء الرأي في إنشاء وتجهيز المكان المقرر من حيث معايير مكافحة العدوى وخطوط السير للتعقيم وغيرها من المعايير الفنية للإنشاء كمركز طبي جراحي أو مركز طبي نساء وتوليد أو حضّان أو مركز عناية مركزة.

تسهيل العملية على مقدمي الخدمة

وأشارت «عبد السلام»، إلى أنّ الإدارة تسعى أيضاً من خلال هذه المبادرة أنّ يتم الإنشاء بطريقة تتوافق مپع معايير واشتراطات الترخيص، وذلك لتسهيل العملية على مقدمي الخدمة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الرعاية الصحية في محافظة كفر الشيخ.