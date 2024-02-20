مستشفى كفر الشيخ العام يستقبل جهاز رنين مغناطيسي جديدا.. اعرف التفاصيل

تسلم مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الثلاثاء، جهاز الرنين المغناطيسي بقوة 1.5 تسلا بعد التطوير، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.

رفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ

يأتي هذا التطوير في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية هذا الجهاز الجديد في تحسين جودة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى، وتوفير الوقت والجهد عليهم، مشيرًا إلى أنّ جهاز الرنين المغناطيسي بقوة 1.5 تسلا تم تطويره بأحدث التقنيات العالمية، مما سيُساعد في التشخيص المبكر للأمراض بدقة عالية.

تخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة الأخرى

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، أنّ جهاز الرنين المغناطيسي الجديد سيُساهم في تخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة الأخرى، خاصةً في ظل ازدياد عدد المرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الفحوصات.