اليوم.. تنظيم أكبر قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي كفر الشيخ

تُنظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أكبر قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي المحافظة، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، وبحضور نُخبة متميزة من الأطباء المتخصصين في جميع التخصصات الطبية.

القافلة الطبية تضم مختلف التخصصات الطبية

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية تضم عدداً من الأطباء المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.

وتشمل الحملة عيادات القلب، والباطنة، والجلدية، والرمد، والعظام، والجراحة، والأطفال، والنساء والتوليد، والكبد والجهاز الهضمي، والمخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى صيدلية مجانية، ومعمل تحاليل.

وأشار «جعفر» إلى أن الحملة ستتضمن استخراج صورة دم كاملة مع وظائف كبد وكلى وسكر عشوائي وضغط الدم مع وجود استشاري سكر وضغط، وإذا تبين وجود إصابة سيحصل المريض على علاجه «على نفقة الدولة».

تحويل المرضى إلى المستشفيات المتخصصة

وطالب «جعفر»، الأهالي بالحضور سواء للكشف والعلاج أو للاطمئنان على أنفسهم للاستفادة من القافلة خاصةً أنّها فريدة من نوعها، ولن يتكلف المريض أي شيء حتى إتمام علاجه، لافتاً إلى أنّه سيجري إحالة بعض المرضى إلى المستشفيات المتخصصة دون أي عناء بشأن الإجراءات لاستكمال العلاج أو إجراء عمليات جراحية، وذلك «على نفقة الدولة» مع صرف الدواء مجاناً.