الأصوات الأصلية في مسلسل يحيى وكنوز.. ريهام عبد الغفور بدور «نونيا»

منذ أيام قليلة، أعلنت منصة «واتش إت» البوستر الرسمي لمسلسل يحيى وكنوز «أرض الحكايات»، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الترويج للعديد من الأعمال التليفزيونية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024.

وفي التقرير التالي، تكشف الوطن عن الأصوات الأصلية في مسلسل يحيى وكنوز.

الموسم الثالث من المسلسل تدور أحداثه حول يحيى وشقيقته كنوز، اللذين يخوضان مغامرات مثيرة عبر الزمن، برفقة مدرس التاريخ الأستاذ عصام، والذي يقوم بإرشادهما في الرحلة.

شخصيات جديدة في مسلسل يحيى وكنوز

وتقوم الفنانة بثينة هاني بدور «كنوز»، أما شخصية «يحيى» فيقوم بها الطفل إياد يحيى، والفنان عصام السقا في دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسي في دور سينو، والفنان محمد ثروت يجسد دور الدكتور عجيب، وسامي مغاوري يظهر في دور عم حسني، وفي الجزء الثالث تنضم الفنانة ريهام عبد الغفور في دور «نونيا»، وقصواء الخلالي في دور الملكة كليوباترا.

البرومو التشويقي لمسلسل يحيى وكنوز

ونشرت منصة «ووتش إت»، في وقت سابق، البرومو التشويقي لمسلسل يحيى وكنوز، بعنوان «انتظروا الموسم الثالث من مسلسل يحيى وكنوز»، وأشارت المنصة إلى أن الحرب في الزمن القديم كانت حربًا بالعقول وليس السلاح.

نجاح مسلسل يحيى وكنوز

وجاء عرض الموسم الجديد من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني في الموسمين الماضيين، خاصة أن العمل يتابعه عدد كبير من الأشخاص، سواء الأطفال أو الكبار.