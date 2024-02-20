يحيى وكنوز 3 في رمضان 2024.. هل يناقش سرقة الآثار المصرية؟

بعدما حقق المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3، نجاحًا كبيرًا خلال رمضان في العامين المضايين، قرر صناع العمل تكرار التجربة بجزء ثالث هذا العام، على مدار 30 حلقة، ويدور في إطار إبراز معرفة الحكايات المختلفة من الحضارة المصرية، وهو من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض على القنوات الخاصة بها.

هل يناقش يحيى وكنوز 3 سرقة الآثار المصرية في رمضان؟

وتدور أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3، حول تقديم حكايات عن الحضارة المصرية بقصص جديدة، من المحتمل أن تشمل «فكرة سرقة الآثار المصرية القديمة»، كما جاء في البرومو الخاص بالمسلسل الكرتوني الذي نشره صناع العمل، على لسان الشخصية الكرتونية «يحيى»: «أكيد مش هروح العالم القديم وأسرق آثار وأبيعها.. أنا مش حرامي».

يحيى وكنوز 3 الحرب في زمانهم مبقتش حرب سلاح

وجاء بالبرومو: «الحرب في زمانهم مبقتش حرب سلاح.. الحرب حرب عقول، ومين اللي يقدر يسيطر على عقل التاني»، ما يشير إلى أن العمل الكرتوني الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار الموسمين الماضيين، يناقش تأثير الحروب الفكرية، والتي تعد أصعب من الحروب بالأسلحة، وذلك استكمالاً لما دار في الأحداث بالجزء الأول والثاني.

أهمية الهوية في يحيي وكنوز 3

كما يوضح الجزء الثالث من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3، أهمية ارتباط ومعرفة الجيل الجديد بحضارتهم القديمة، وفقا لما جاء بالبرومو: «محاولات لإحباط أي شيء يخلي الجيل ده يرتبط بماضيه وهويته، مهما كان الثمن»، كما أنه سيناقش أهمية معرفة الجيل الجديد بهويته المصرية.

واستطاع أبطال يحيى وكنوز 3 على مدار الموسمين الأول والثاني، جذب الجمهور بأصواتهم المميزة في سرد الحكايات، وكان من بينهم عصام السقا وعلاء مرسي وبثينة هاني ومحمد ثروت وياسر الطوبجي، وعدد من ضيوف الشرف.