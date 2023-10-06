عصام السقا يعلن بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل الأنيميشن «يحيى وكنوز»

كشف الفنان عصام السقا عن بدء تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل الأنيميشن «يحيى وكنوز»، للمنافسة به في موسم دراما رمضان 2024.

يحيى وكنوز في رمضان 2024

عصام السقا قام بنشر صور من كواليس تسجيل الجزء الثالث من مسلسل «يحيى وكنوز»، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «بسم الله يحيى وكنوز الجزء الثالث رمضان المقبل على قناة dmc بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا».

ويلعب الفنان عصام السقا، دور مدرس تاريخ يُدعى عصام خلال أحداث مسلسل «يحيى وكنوز»، ويكون مصاحبًا لرحلة يحيى وكنوز في مغامراتهم عبر الزمن، وتدور أحداث المسلسل حول يحيى الذي يخوض رحلات لاستكشاف كنوز مصر من الآثار والمدن الساحلية، وإبراز العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

يحيى وكنوز بطولة عصام السقا

بدأ عرض أول أجزاء مسلسل يحيى وكنوز في رمضان 2022، وعرض الجزء الثاني في رمضان 2023، وشارك به العديد من النجوم على مدار الجزأين، منهم: خالد سليم، إسعاد يونس، أحمد العوضي، محمد ثروت، علاء مرسي، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، إسلام جمال، أحمد صلاح حسني، ياسر جلالأ، أحمد السقا، أحمد الرافعي، أشرف عبد الباقي، جلال الهجرسي، إياد الجندي، بثينة هاني.