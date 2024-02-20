قبل عرض الجزء الثالث.. حكايات متنوعة في مسلسل يحيى وكنوز

لاقى الإعلان التشويقي الأول للمسلسل الكرتوني يحيي وكنوز 3، على منصة WATCH IT، إعجابًا كبيرًا من جمهوره الذي تابعه على مدار موسيمين، لمعرفة الحكايات المختلفة من الحضارة المصرية.

وتدور قصة مسلسل يحيي وكنوز الجزء الأول، حول البطلين يحيى وكنوز، بعد أن يكتشفوا كلمة سرية تمكنهم من السفر عبر الزمن، من الحاضر إلى العصر الفرعوني، وخلال أحداث المسلسل يلتقيان بالكثير من الشخصيات التاريخية، ويقومان بمغامرات شيقة ومهام صعبة، مع القدماء المصريين.

حقق الجزء الأول من المسلسل رواجًا وتفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، خاصة أن تلك القصص موجهة إلى الأطفال قبل الكبار، واعتبره الجمهور قصة لطيفة وجميلة، إذ يكون البطل هو طفل صغير.

قصة الجزء الثاني من يحيي وكنوز

بينما تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل يحيي وكنوز، في إطار تشويقي، وأحداثه مستوحاة من موكب المومياوات الذي أذهل العالم كله خلال الفترة الماضية، فضلًا عن بروز القيمة الكبيرة للحضارة المصرية القديمة بطريقة طريفة وفي إطار تشويقي، كما يوجود ربط بين عصر الفراعنة وعصر التكنولوجيا الذي نعيشه الآن.

شارك في مسلسل يحيى وكنوز الجزء الأول والثاني، عدد من الفنانين، من بينهم عصام السقا ومحمد ثروت وعلاء مرسي وبثينة هاني وياسر الطوبجي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، الذين استطاعوا جذب الجمهور خلال الموسيمين بأصواتهم المميزة في سرد الأحداث والحكايات.