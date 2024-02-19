WATCH IT تطرح بوستر الموسم الثالث من مغامرات يحيى وكنوز: «أرض الحكايات»

كشفت منصة WATCH IT عن البوستر الرسمي للموسم الثالث من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

طرح بوستر مسلسل يحيي وكنوز

قال حساب منصة WATCH IT: «انتظروا الموسم الثالث من مغامرات يحيى وكنوز (أرض الحكايات) على منصة WATCH IT».

يذكر أن مسلسل يحيى وكنوز الجزء الأول والثاني، شارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم عصام السقا ومحمد ثروت وعلاء مرسي وبثينة هاني وياسر الطوبجي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.