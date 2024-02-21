أسعار الخضروات والفاكهة بمعارض أهلا رمضان بالمنوفية (صور)

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عن أسعار الخضروات والفاكهة في معارض «أهلا رمضان» المنتشرة بمراكز المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان، أن هذه المعارض تأتي استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين.

تخفيضات على السلع الغذائية

وأكد المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين لـ «الوطن»، أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 30 % في منافذ أهلا رمضان، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع التجار على التسعيرة وضرورة توافر جميع السلع خلال فترة المبادرة .

وقال آدم جمال أحد التجار المشاركين في المبادرة: إن جميع الخضروات والفاكهة طازجة ومتوافرة داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، لافتا إلى وجود إقبال وزحام على الشراء من منافذ المبادرة خلال هذه الفترة قبل حلول الشهر الكريم .

أسعار الخضروات والفاكهة في معارض أهلا رمضان

كيلو الكوسة: 14 جنيها

كيلو الفلفل الأخضر: 14 جنيها

كيلو الجزر: 8 جنيهات

كيلو الشطة: 14 جنيها

كيلو الليمون: 25 جنيها

كيلو الخيار: 13 جنيها

كيلو الباذنجان: 12 جنيها

كيلو البصل: 30 جنيها

كيلو البطاطس: 12 جنيه

كيلو الطماطم: 9 جنيهات

كيلو البرتقال: 9 جنيهات

كيلو اليوسفي: 9 جنيهات

كيلو الجوافة: 16 جنيها

كيلو الفراولة: 25 جنيها

كيلو الموز: 18 جنيها