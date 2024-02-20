سعر الياميش في معارض «أهلا رمضان» بالمنوفية

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد بحث المواطنين عن ياميش رمضان، الذي يعتمدون عليه بشكل دائم طوال الشهر الكريم في الأكل والشرب والحلويات، لذا يبحثون عن أسعار ياميش رمضان لشرائه خلال الأيام الجارية.

تخفيضات أهلا رمضان

قال أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، لـ «الوطن»، إنّ ياميش رمضان متوفر في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة؛ للتخفيف على كاهل المواطنين في الشهر المبارك.

وأكد أن هناك تخفيضات هائلة، تصل إلى 20-30% على جميع السلع الغذائية الأساسية.

وتحدث السيد زايد، أحد مشاركي مبادرة أهلا رمضان، عن أنّ جميع أنواع ياميش رمضان متوفرة داخل المنافذ قبل حلول الشهر الكريم، إذ يوجد إقبال وزحام على الشراء خلال هذه الأيام.

أسعار ياميش رمضان، في معارض أهلا رمضان

وفيما يلي أسعار ياميش رمضان، في معارض أهلا رمضان بالمنوفية: