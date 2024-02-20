سعر الياميش في معارض «أهلا رمضان» بالمنوفية
كتب:
عصام علم الدين
02:47 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
ياميش رمضان
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد بحث المواطنين عن ياميش رمضان، الذي يعتمدون عليه بشكل دائم طوال الشهر الكريم في الأكل والشرب والحلويات، لذا يبحثون عن أسعار ياميش رمضان لشرائه خلال الأيام الجارية.
تخفيضات أهلا رمضان
قال أسامة عزالدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، لـ «الوطن»، إنّ ياميش رمضان متوفر في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة؛ للتخفيف على كاهل المواطنين في الشهر المبارك.
وأكد أن هناك تخفيضات هائلة، تصل إلى 20-30% على جميع السلع الغذائية الأساسية.
وتحدث السيد زايد، أحد مشاركي مبادرة أهلا رمضان، عن أنّ جميع أنواع ياميش رمضان متوفرة داخل المنافذ قبل حلول الشهر الكريم، إذ يوجد إقبال وزحام على الشراء خلال هذه الأيام.
أسعار ياميش رمضان، في معارض أهلا رمضان
وفيما يلي أسعار ياميش رمضان، في معارض أهلا رمضان بالمنوفية:
- جوز هند خشن فتنامي: 90 جنيهًا
- زبيب مصري فليم: 100 جنيه
- زبيب مصري جولدن: 210 جنيهات
- زبيب السعيد أبيض: 200 جنيه
- قراصيا أوربي: 250 جنيهًا
- سوداني مفروك: 140 جنيهًا
- مشمشية مجفف ربع كيلو: 100 جنيه
- تمر المصطفى: 48 جنيهًا
- شيكولاته فينا أبيض ربع كيلو: 140 جنيهًا
- عين جمل ربع كيلو: 120 جنيهًا
- لوز محمص ربع كيلو: 130 جنيهًا
- بندق محمص ربع كيلو: 150 جنيهًا
- فستق محمص ربع كيلو: 150 جنيهًا
- كاجو محمص ربع كيلو: 140 جنيهًا
- مكسرات مشكل ربع كيلو: 130 جنيهًا
- البلح المجفف: يتراوح بين 60 و 70 جنيهًا
- البلح الناشف: يتراوح بين 20 و 35 جنيهًا