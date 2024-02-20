وزير المالية الإسرائيلي يصدم عائلات المحتجزين في غزة.. اعرف السبب

صدم وزير المالية الإسرائيلي، بتسليل سموتريتش، المعروف بتوجهاته المتطرفة أهالي المحتجزين في قطاع غزة، حيث قال إن تحرير المحتجزين من قبضة الفصائل الفلسطينية ليست أولوية لإسرائيل، ولكن تدمير الفصائل هو الأولوية بالنسبة لهم.

أهالي المحتجزين في غزة ينتقدون تصريحات سموتريتش

ووجه أهالي المحتجزين في غزة انتقادات واسعة لـ«سموترتيش»، وللحكومة الاحتلال، حيث دعا أحد الأهالي إلى تنظيم احتجاجات واسعة ردا على هذه التصريحات، قائلا: «الحكومة تتخلى عنا، إنهم يتلاعبون بنا، ولن يتفاوضوا بشأن المحتجزين»، بحسب ما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

خلاف في وزارة الحرب بسبب سموتريتش

وقال وزير الدفاع الأسبق في جيش الاحتلال، وعضو وزارة الحرب، بيني جانتس على صفحته على موقع «إكس»، إن تحرير المحتجزين من غزة ليست هدفنا في الحرب وحسب، بل هي واجب أخلاقي للحكومة، معتبرًا أنه الشيء الأكثر إلحاحا ولن نفوت أي فرصة لإعادتهم.

وفي نفس السياق، وردا على تصريحات «سموتريتش» التي قال فيها إن المحتجزين ليسوا الشيئ الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة، قال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إن هجوم وزير المالية على عائلات المحتجزين وصمة عار أخلاقية.

ودعا «لابيد» لعزل وزير المالية، حيث قال إنه لا يمكن لأشخاص بلا قلب في أن يستمروا في القيادة، واصفا سياسة وزير المالية، واليمين المتطرف بأنها تقود إسرائيل إلى الهاوية.