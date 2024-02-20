مدير عام المساجد بالأوقاف: الصلح بين الناس أعلى منزلة من الصلاة والصيام

فسر الدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة».

وقال مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقيم العلاقة بين المسلمين فى المجتمع الجديد على التواصل والتناصح والتعاون فيما بينهم البعض».

الصلح بين الناس

وتابع: «سيدنا النبي أراد نقل المجتمع من صورة بغيضة إلى صورة جميلة، فقال هذا الحديث الشريف، وأوضح أن إصلاح ذات البين أعلى في الدرجات والمنزلة من الصيام الصلاة والصدقة، يعنى الصلح بين الناس».