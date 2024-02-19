وزارة الأوقاف: اعتماد إيفاد 85 إماما وقارئا بالخارج في رمضان حتى الآن

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 19 / 2 / 2024م إيفاد كل من الشيخ سراج الدين محمد سليمان بدوي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة إلى مسجد أبيكس بولاية شمال كارولينا الأمريكية، قارئًا.

كما أوفد الشيخ محمد عبد الحكيم محمد محجوب، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية إلى مسجد أهل السنة بمدينة هلسنبوري بالسويد، إمامًا، لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

ووصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (85) إمامًا وقارئًا.

شروط الإيفاد في الخارج في شهر رمضان

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن شروط الإيفاد في الخارج في شهر رمضان، وهي أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات، على أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين الأخيرين.

شروط وزارة الأوقاف

واشترطت الأوقاف ألا يزيد السن عن (55) عامًَا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة، على أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( القـرآن الكريم كاملاً – اللغة العربية – الفقه - الثقافة الإسلامية إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية )، على أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة، على أن يكون حسن السير والسلوك، على أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي، على ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية، أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، على أن تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة الرسمي (أوقاف أون لاين).