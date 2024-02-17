وزارة الأوقاف الأردنية تعلن رابط الاستعلام عن نتائج الحج 2024

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رابط الاستعلام عن نتائج الحج 2024 في الأردن باستخدام الرقم الوطني فقط، ويتيح هذا الموقع الرسمي لنظام تسجيل الحجاج للعام الهجري 1445 لأبناء المملكة الأردنية الهاشمية فرصة معرفة نتائج قبولهم وتضمينهم في موسم الحج للعام الحالي، وتم تنفيذ عمليات التسجيل عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، مما يسهل على المواطنين تجنب الذهاب إلى المقار الحكومية والانتظار في الطوابير.

وزارة الأوقاف الأردنية تعلن عن رابط الاستعلام عن نتائج الحج 2024

وصرحت وزارة الأوقاف الأردنية أنه أتاحت رابط للاستعلام عن نتائج الحج 2024 إلكترونيًا فقط، والتى قد بدأ التسجيل فيها بتاريخ 11 ديسمبر العام الماضي عبر بوابة الحج الإلكترونية واستمر لمدة 20 يومًا فقط، وكان هناك عدة شروط للتسجيل، منها أن يكون المتقدم من مواليد 31/7/1970 وما قبل ذلك، وألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل، بالإضافة إلى تلقيه لجرعتي اللقاح الخاصة بفيروس كوفيد-19 ودفع مبلغ قدره 200 دينار أردني.

خطوات الاستعلام عن نتائج الحج 2024 بالأردن

وترصد «الوطن» في الخطوات التالية رابط الاستعلام عن نتائج الحج 2024 حسبما أعلنته وزارة الأوقاف الأردنية، وتأتي كالتالي:-

- افتح موقع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من هنـــــــا.

- النزول لأسفل الصفحة وكتابة رقمك الوطني في الخانة الظاهرة.

- ثم انقر على استعلم وسوف تظهر نتيجتك سواء بالقبول أو بالرفض علمًا بأنه يتم القبول حسب الأولوية في استيفاء الشروط المذكورة أعلاه.