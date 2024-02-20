كيفية عمل القطايف في البيت.. طريقة سهلة بأقل التكاليف

تُعتبر القطايف من حلوى رمضان المُفضلة لدى الكثيرين، والتي تحرص ربات البيوت على تواجدها بشكل دائم على مائدة الإفطار، لذا نستعرض في التقرير التالي كيفية عمل القطايف في البيت، بخطوات بسيطة وموفرة، بداية من عمل العجينة حتى إعداد الشربات والحشو الخاص بها.

مكونات عجينة القطايف

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد تساؤل ربات البيوت عن كيفية عمل القطايف في البيت، لذا نُقدم مكونات عجينة القطايف، بحسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها على قد الأيد، الذي يُعرض على قناة cbc سفرة، كالآتي:

- ربع كوب من السميد.

- 2 كوب من الدقيق.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- ملعقة من الخميرة.

- كوب ونصف من الماء الدافئ.

- ملعقة من البيكنج بودر.

- 3 معالق من لبن البودرة.

- رشة سكر.

- رشة ملح.

كيفية عمل القطايف في البيت

- وضع جميع المكونات السابقة في الخلاط، وضربها لمدة 3 دقائق.

- وضع الخليط في وعاء وتركه ليُخمر قليلًا.

- تسخين طاسة تيفال دون زيت، ووضع قليل من خليط العجين على شكل دوائر.

- تسوية القطايف من جانب واحد فقط، وعند ظهور فقاعات الهواء على سطحها تُصبح صالحة للحشو.

طريقة عمل شربات القطايف

بعد تجهيز عجينة القطايف، نقوم بتحضير مكونات عمل الشربات، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي على النحو التالي.

- 2 كوب من السكر.

- كوب ونصف من الماء.

- نصف ليمونة.

- رشة من الفانيليا.

ولتحضير شربات القطايف، يتم خلط السكر مع الماء على البارد بشكل جيد، ثم يوضع الخليط على النار حتى يغلي، ونضع رشة من الفانيليا مع عصر نصف ليمونة، ويترك الخليط يغلي لمدة دقيقة ثم يرفع من على النار، ويترك الشربات ليبرد حتى الانتهاء من حشو القطايف وتجهيزها.

حشوات مختلفة للقطايف

يُمكن حشو القطايف بالمكسرات المتوفرة في المنزل، أو بالقشطة أو المهلبية، وهناك من يُفضل تناولها بالشكولاتة أو زبدة الفول السوداني، ويمكن تجهيز الحشو، كالتالي:

- تجهيز حشو المكسرات، الذي يتضمن المكسرات المتواجدة في المنزل، كالسوداني والزبيب وجوز الهند والزبيب.

- يوضع داخل القطايف حشو المكسرات مجروشة بكمية ليست كبيرة، و بعدها تغلق القطايف بشكل جيد.

- تسخين الزيت في مقلاة والقطايف فيها، حتى يتحول لونها إلى الذهبي.

- تُرفع القطايف من على النار، وتوضع مباشرة في الشربات، ثم تُصفى جيدًا ويتم تقديمها.