المصري يكسب.. ياميش رمضان مصري بجدارة ومنتجات أسوان تغزو الإسكندرية

مع اقترب حلول شهر رمضان المبارك، بدأ الجميع في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم بشراء الياميش، حيث يحرص التجار والعطارين على عمل عروض على ياميش رمضان.

المصرى يكسب

ويقول محمد إسماعيل، صاحب عطارة وتاجر ياميش بالإسكندرية لـ«الوطن» إن معظم المنتجات في السنوات السابقة كان يتم استيرادها من عدة دول، لذلك كانت أسعار الياميش مرتفعة، ولكن هذا العام توفرت معظم أنواع الياميش في مصر وأصبحت معظم معروضاتنا مصرية واردة من محافظة أسوان، ومنها «البلح والتمر والدوم والكركدية والتين المجفف والأراسيا والزبيب وجوز الهند، والسوداني، والخروب، والتمر هندى»، وتوفير تلك المنتجات محليا جعل الأسعار مناسبة للجميع هذا العام.

منتجات أسوانية

ويضيف طه ربيعي، عطار وتاجر ياميش، نحن كتجار نفضل المنتج المصري لعدة أسباب أهمها تشجيع المنتج المحلي، إلى جانب إن سعر المنتجات المصرية أقل كثيراً من المستورد، ومعظم الأنواع المطلوبة لشهر رمضان المبارك يتم زراعتها في محافظة أسوان، والقليل من المنتجات التي يتم استيرادها مثل البندق وعين الجمل والكاجو والفستق واللوز، ولكن الأكثر مبيعا هو البلح والتمر وقمر الدين والسوداني والأراسيا، وهي منتجات مصرية ومتوفرة بأسعار مناسبة.