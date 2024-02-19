تخفيضات تصل لـ30% على «ياميش رمضان» في منافذ وزارة الزراعة

حرصت وزارة الزراعة على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك بتخفيضات كبيرة، في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تخفيضات وزارة الزراعة

تشهد منافذ وزارة الزراعة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية المختلفة وياميش رمضان، بأسعار مخفضات تصل لـ30%، على غرار الأسعار المعلنة من وزارة التموين في معارض أهلا رمضان.

سلع غذائية متوفرة في منافذ الزراعة

واحتوت منافذ وزارة الزراعة على كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع أساسية وغير أساسية ومنها:

- مصنعات اللحوم

- البيض الأحمر والأبيض

- الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها

- الأسماك

- العسل

- زيت الزيتون

- زيت نباتي

- سكر

- أرز

- منتجات الألبان

- مكرونة

- سمن مصنع وبلدي

- سمن مصنع

- كل أنواع ياميش رمضان

عناوين منافذ وزارة الزارعة في القاهرة والجيزة

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

منافذ وزارة الزارعة فى محافظة الإسكندرية

- منفذ بحري.

- منفذ حي الإبراهيمية.

-منفذ حي العجمي.

- منفذ حي المنتزه.

- منفذ منطقة أبو قير.

- منفذ حي الجمرك.

- منفذ حي العامرية.

- منفذ موقف المتراس.

منافذ وزارة الزراعة في المحافظات

- 7 منافذ منتشرين في محافظة جنوب سيناء بكل من «أبو رديس - أبو زنيمة - سانت كاترين - دهب - الطور- نويبع - طابا».

- منفذ بمحافظة القليوبية في مدينة القناطر.

- محافظة كفر الشيخ: سخا ومزرعة سخا.