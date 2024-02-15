6 نصائح مهمة عند شراء ياميش رمضان 2024.. احذر التالف منها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ الكثير من المسلمين في الاستعداد له بشراء كافة المستلزمات التي يحتاجها المنزل من سلع غذائية وياميش رمضان، إذ يعد تناول الياميش من أبرز السلع التي يهتم الكثيرون بشراءها لتناولها خلال الشهر الكريم.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض الراغبون في شراء ياميش رمضان إلى شراء منتجات غير طازجة أو قديمة منذ العام الماضي، لذلك يحرص جهاز حماية المستهلك على توجيه العديد من النصائح للراغبين في شراء ياميش رمضان للتأكد من جودة المنتجات التي يتم شراءها، وفق الموقع الرسمي الخاص بجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

نصائح عند شراء ياميش رمضان

- احذر من السلع المخزنة وتأكد من تاريخ الإنتاج وسريان مدة الصلاحية.

- يجب الشراء من الأماكن المعروفة والموثوق بها والتي تتميز بتطبيق الشروط الصحية السليمة وقواعد النظافة العامة والشخصية.

- يجب استخدام حاسة النظر والشم واللمس للكشف عن أي عيوب أو مظاهر فساد أو غش فيما يعرض من مواد غذائية مختلفة في السواق أمامك.

- احرص على شراء ما يكفي احتياجاتك من المواد الغذائية وخاصة سريعة التلف كاللحوم والألبان ومشتقاتها، بما يتناسب مع حجم الثلاجة في المنزل.

- احرص على أن تكون المواد الغذائية المجمدة هي أخر شئ يتم شراءه من الأسواق.

- تزداد العروض والتخفيضات على المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، لذلك يجب اتخاذ الحذر والتدقيق على تلك المواد الغذائية والتأكد من تواريخ صلاحيتها ومعرفة الظروف المناسبة لحفظها وتخزينها.