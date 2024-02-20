أسعار ياميش رمضان 2024 في منافذ وزارة الزراعة.. اعرف القائمة كاملة

حددت وزارة الزراعة، أسعار ياميش رمضان 2024 بمنافذها، بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال الشهر الكريم، موضحة توفير مختلف الأنواع بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين.

أسعار ياميش رمضان

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار ياميش رمضان 2024 بمنافذ وزارة الزراعة، حسب المُعلن رسميا، وهي كالآتي:

- قمر الدين الدمشقي: 35 جنيهًا

- وضمن أسعار ياميش رمضان 2024 بمنافذها، يصل سعر قمر هندي أسواني إلى 35 جنيهًا

- قمر الدين سوري: بين 75 و85 جنيهًا

- تين سوري: 85 جنيهًا

- مشمشية كبيرة: 520 جنيهًا

- تين جبل: 420 جنيهًا

- قمر الدين الأقلام: 110 جنيهات

- مشمشية تركي: 90 جنيهًا

- قراصيا مجففة 250 جرامًا: 70 جنيهًا

- جوز هند كامل الدسم: 55 جنيهًا

- قراصيا مجففة 500 جرام: 140 جنيهًا

- زبيب بناتي فاتح: 80 جنيهًا

- سواداني مقشر: 60 جنيهًا

توجيهات عاجلة من محافظة الجيزة بشأن منافذ السلع

وفي سياق متصل، كثفت محافظة الجيزة، الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، إذ وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة التوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان والمنافذ السلعية لتغطية قطاعات المحافظة كافة، ووجود خطة لنشر وتوزيع سيارات المنافذ المتحركة والوصول للقرى والوحدات المحلية كافة.

وشدد على الالتزام بضوابط إقامة الشوادر والموائد الرمضانية، وضرورة توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة على المواطنين، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء.