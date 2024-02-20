«في المساء مع قصواء»: الأصوات تتعالى في غزة من ألم المجاعة

قال محمد شاهين، مراسل برنامج «في المساء مع قصواء» من معبر رفح، إنه في الجانب الآخر من المعبر داخل قطاع غزة تتعالى الصرخات التي تشكو وتصرخ من ألم المجاعة التي بدأت تتفاقم.

زيادة المجاعة في شمال ووسط قطاع غزة

وأضاف شاهين، خلال مراسلته للبرنامج، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مدير مكتب الإعلام الحكومي صرح بأن المجاعة ازدادت في شمال ووسط القطاع لدرجة أن المواطن الفلسطيني لم يعد يستطيع توفير وجبة واحدة لأسرته، مشيرًا إلى أن الأزمة تتفاقم مع الوقت في ظل الصمت الدولي عن عرقلة الاحتلال لدخول المساعدات.

استقبال المصابين بسيارات الإسعاف

واستكمل: «المساعدات تخرج يوميًا بشكل مباشر من مركز الخدمات اللوجيستية وتتجه إلى معبر رفح، والذي كان مخصصًا قبل الأزمة لعبور الأفراد، ومع الأزمة تم تخصيصه لدخول شاحنات المساعدات والوقود والبضائع وكذلك استقبال المصابين بسيارات الإسعاف، فتحول المعبر إلى منفذ دخول وخروج الشاحنات لتقديم المساعدات لأشقائنا في غزة».