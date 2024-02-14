«التحالف الوطني»: توالي دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى غزة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان رسمي، أن الشاحنات المحملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «مسافة السكة» لدعم الأشقاء في فلسطين، وصلت مساء أمس إلى معبر رفح، وتوالت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، الدخول إلى المعبر بشكل فعلي، ومن ثمّ إلى الأهالي في القطاع على وجه السرعة.

المساعدات المصرية إلى غزة

وأوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن مشاركة المؤسسة هذه المرة تتضمن 2 سيارة إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرا طبيا و4 أجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس محملة على 21 شاحنة كبيرة.

وأشار إلى أن فريق من كوادر المؤسسة وعدد من المتطوعين يصاحبون القافلة سواء في مرحلة تجمعها الأولى على طريق مصر إسماعلية الصحراوي أو طوال رحلتها وحتى دخولها من المعبر إلى الجانب الفلسطينيين.

ولفت إلى صناع الخير شاركت في كل قوافل مسافة السكة التي نظمها التحالف لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، بنحو 30 شاحنة مساعدات بحمولة غجمالية 450 طنا تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.