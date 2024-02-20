ضياء رشوان: سمعة أمريكا أصبحت في التراب.. وموقف بريطانيا من غزة تحول كثيرا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن الولايات المتحدة الأمريكية ما بين أمرين؛ وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنفسه بأن سمعة أمريكا الآن محل نقص وتخسر يوميا وبين التزامها بأمن إسرائيل الذي يجعلها تأخذ هذه المواقف.

وأضاف رشوان، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه تداولت شائعة اليوم وأمس بأن أمريكا ستقدم مشروع قرار، هذا قيل، ولا يعلم أحد مدى صحة هذا، وأنها ستستخدم فيه تعبير «هدنة إنسانية طويلة»، فهل هذا سيحدث؟ ومحاولة لمداواة سمعة أمريكا التي أصبحت في التراب.

أمريكا مستمرة في دعم إسرائيل

وأشار إلى أن مشروعات القرارات المقدمة في مجلس الأمن من كل مكان وليس فقط من المجموعة العربية الإسلامية، إذ قدمت أيضا روسيا ومالطا، متابعًا: «الولايات المتحدة ترى أنه بغض النظر عن من الذي يقدم مشروع القرار موقفها حتى الآن بعد 4 أشهر ونصف مستمر بجانب إسرائيل».

تحول كبير في موقف بريطانيا

وأوضح أن الولايات المتحدة يبدو أنها غير منتبهة بأن امتناع بريطانيا عن التصويت يعد تحولا كبيرا، فبريطانيا خلال التاريخ العربي الحديث تسير مع أمريكا فهي من غزت العراق مع واشنطن في 2003 بينما رفضت بقية الدول خاصة أنه لم يكن هناك قرار من مجلس الأمن بذلك.