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أسامة كمال: أمريكا استخدمت الفيتو 51 مرة لصالح الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

شريف سليمان
10:21 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
الحرب على قطاع غزة

الحرب على قطاع غزة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن أمريكا كعادتها «تكشف عن وجهها، ولا تستحي»، موضحا أنها قدمت مشروع قرار مشوه فيما يخص الشأن الفلسطيني، لكي يتم التشويش على مشروع القرار الجزائري الذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتقدم «كمال» للشعب الجزائري والحكومة بالكثير من الاحترام، لموقفها اليوم في مجلس الأمن، حيث كانت ممثلة للعرب وإفريقيا.

الفيتو الأمريكي رقم 51

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، على أن هذه المرة هي الثالثة التي تعرقل فيها أمريكا مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن هذا الفيتو الأمريكي رقم 51 لصالح إسرائيل.

وأوضح أن مصر تترافع غدًا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وهناك 50 دولة تحشد لهذا الأمر للوقوف على الخروقات التي تستمر منذ 60 عاما.

وأشار «كمال» إلى أن فتح إسرائيل التحقيق حول أحداث 7 أكتوبر يعني أن هناك شعورا بهزيمة ثقيلة، موضحًا أنه لابد أن نعرف ما هو مصير الجرحى في الجيش الإسرائيلي الذين يتم الإعلان عنهم.

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بقلم شريف سليمان