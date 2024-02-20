الجامعة العربية: أمريكا تركز على إطلاق الرهائن ولا ترى أوضاع غزة الكارثية

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجموعة العربية التي اقترحت مشروع القرار، والذي كان يفاوض نيابة عنها المندوب الدائم لدى دولة الجزائر في مجلس الأمن، موضحًا أنهم يشعرون بقدر كبير من الإحباط نتيجة الموقف الأمريكي المعارض لمشروع القرار.

استشهاد 4 آلاف فلسطيني أثناء التفاوض

وأشار «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، إلى أن أمريكا رفضت مشروع القرار رغم وجود مناقشات مكثفة أجريت على مدار 3 أسابيع متتالية، وتم خلالها استشهاد 4 آلاف فلسطيني أثناء التفاوض فقط على مشروع القرار الجزائري.

وأكد رئيس البعثة، أن الاعتراضات الأمريكية قائمة على فكرة رفض وقف إطلاق النار والاكتفاء فقط بعملية هدنة إنسانية، يتم خلالها التفاوض على إطلاق الرهائن.

إطلاق المحتجزين

وشدد «عبدالفتاح»، على أن أمريكا تركز بالكامل على إطلاق المحتجزين وليس مصلحة الفلسطينيين والاعتبارات الإنسانية أو المساعدات، موضحًا أن هناك بعض الدول كانت معترضة على مشروع القرار لأنه لا يتضمن أي إدانة لحركة حماس.

وأشار إلى نجاح التفاهم مع بعض الدول التي كانت معترضة على مشروع القرار من البداية، وهي دول اليابان وكوريا والإكوادور بعد الأخذ في الاعتبار عدد من الملاحظات.

وتابع: «المملكة المتحدة أمسكت العصا من المنتصف، والسفيرة تحدثت أنه كان الأفضل حدوث هدنة إنسانية وإطلاق من خلالها بعض الرهائن فقط».