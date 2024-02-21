هل «اللزقة» علاج فعال لآلام الظهر والرقبة؟.. تحتوي على الفلفل الحار

آلام الظهر والرقبة، من أكثر المشكلات الصحية التي يواجهها العديد من الأشخاص، وذلك نتيجة الجلوس الطويل في وضعية خاطئة، وهو ما يؤدي إلى حدوث بعض التشنجات العضلية وآلام المفاصل والعظام.

تعد اللزقة الطبية، ضمن الحلول التي يلجأ إليها المصابون بآلام في الظهر والرقبة، ومنهم من يشعر بتحسن نتيجة استخدامها، ومنهم من يزداد عليه الآلام، ويظل التساؤل الأهم الذي يشغل بال العديد.. هل «اللزقة» علاج فعال لآلام الظهر والرقبة؟.

«اللزقة» الطبية تساعد على تخفيف آلام الظهر والرقبة، وليس علاجها بشكل كامل، وفق ما نشرته هيئة الدواء المصرية، عبر موقعها الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي، موضحة أن لزقة الظهر تحتوي على عدة مركبات، تساعد في تخفيف الآلام.

المركبات المكونة للزقة الطبية

المنتول، الكافور، والفلفل الحار، جميعها مكونات تساعد على تخفيف آلام الظهر والرقبة وليس علاجها بشكل كامل، حسب هيئة الدواء، مشيرة إلى أن اللزقة الطبية، تستخدم في التسكين المؤقت للأوجاع والآلام المصاحبة لالتهاب المفاصل وآلام الظهر، فضلًا عن إجهاد العضلات.

وتستخدم اللزقة الطبية لتخفيف آلام الظهر الرقبة، عن طريق وضعها على مكان الإصابة، ما يحدث ارتخاء في العضلات، ونشاط في الدورة الدموية بالمنطقة المُصابة.

خطوات وضع اللزقة

وتأتي خطوات وضع اللزقة الطبية على المنطقة المصابة كالآتي:

- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها سواء من الماء أو المراهم والكريمات.

- يُنزع الغلاف الخارجي للزقة.

- تُوضع اللزقة بحرص على مكان الإصابة، حتى تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.

- تُترك اللزقة على الظهر لفترة كافية، ويمكن معرفتها من الشكل الخارجي.