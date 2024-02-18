«أطباء القاهرة» تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الفلسطينيين في رفح

شدد مجلس نقابة أطباء القاهرة، على رفض جموع الأطباء تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي غزة إلى شمال سيناء، وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لما تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، من إجراءات لإحباط المخطط الإسرائيلي لاقتحام رفح الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مشددا على أن مصر لم تتدخر جهدا في إيصال المساعدات إلى أشقائنا في غزة.

وقالت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة، في بيان، إن التطورات الأخيرة بشأن إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، تدعو للقلق إزاء تدهور أوضاع النازحين والإصرار على دفعهم تجاه الحدود المصرية لتصفية القضية الفلسطينية.

وناشدت نقيب أطباء القاهرة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة التدخل لحماية الفلسطينيين المدنيين النازحين وتحسين أوضاعهم الإنسانية بدلا من تركهم فريسة في يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أكدت «غالب» أن مصر لم تدخر جهداً لايصال المساعدات الانسانية والأدوية لسكان قطاع غزة، والمطالبة بالحقوق العادلة للشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة، ووقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.