ألبرت شفيق: الإعلام المصري يعمل وفق أجندة وطنية ويستوعب دوره تجاه فلسطين

قال ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن ما حدث في فلسطين جاء كاشفًا للإعلام، موضحًا أنّ الإعلان قبل حرب غزة شيء وما بعد الحرب شيء آخر.

الإعلام المصري دعم غزة بقوة

وأضاف خلال لقائه في برنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنّ الإعلام المصري دعم بقوة ظهور الحقيقة فيما يحدث في غزة، عكس ما رأيناه في الاعلام الدولي، والذي يوجد معتقد أنه حيادي ومستقل ولكن ما رأيناه بعد الحرب غير ذلك.

وتابع بأنّه كان يتم الادعاء سابقًا بأنّ الإعلام المصري غير محايد، وهذا غير صحيح، فالإعلام المصري يعمل وفق أجندته الوطنية ويستوعب دوره تجاه القضية الفلسطينية فهو واضح وصريح.

التنظير ضد الإعلام المصري غير مقبول

وتابع بأنّ تنظير الإعلام الدولي علينا ليس مقبولا، ومن حقنا كإعلام مصر التنظير عليهم في ظل مغايرتهم للحقيقة بشأن حرب غزة الأخيرة.