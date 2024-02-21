ألبرت شفيق: الوقت الحالي يلقي مهام جديدة على عاتق الإعلام المصري

قال ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الحدود المصرية المحيطة ملتهبة، موضحا أن هذا الأمر يلقي على عاتق الإعلام المصري مهمة التجرد في نشر الخبر دون الاستفاضة في معلومات كثيرة قد تضر بالأمن القومي.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي» المذاع على قناة« cbc»، أن كل وقت وله أذان، فالحفاظ على الوطن قد يتطلب حاليا نقل الحقيقة المجردة دون تحليل، فنحن نعيش واقع صعب وعلى الإعلام أن يكون حريصا، ويلتفت إلى إشكالية أن المنطقة ملتهبة، موضحًا ان الإعلام المصري يعمل وفق أجندة وطنية لصالح الوطن، متابعا: «المتغيرات مختلفة حاليا وبالرجوع للسابق نجد أن الواقع مختلف، ونقل المعلومات والحقائق مختلف أيضا».

وأوضح رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن كافة وسائل الإعلام لديها أجندة، ولا يوجد إعلام محايد،ـولكن الأهم أن تكون الأجندة وطنية.